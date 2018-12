Quasi Capodanno, quando Haddaway scatenava il pubblico del Festivalbar con "What is Love"

Per festeggiare l'imminente inizio del 2019 non c'è niente di meglio del brano dance numero uno in ben tredici Paesi fra Europa e Asia. "What is Love" è la canzone perfetta sulla quale scatenarsi e nell'anno del suo debutto, 1993, Haddaway calcò le scene del "Festivalbar" cantando il suo singolo di debutto come sigla di apertura del programma.