Quando Teo Teocoli vestiva i panni di Felice Caccamo a "Mai dire Gol"

Teo Teocoli spegne 74 candeline e Tgcom24 gli rende omaggio con un divertente sketch del 1995, quando a "Mai dire Gol" il comico vestiva i panni di Felice Caccamo. Il personaggio del giornalista sportivo napoletano era apparso per la prima volta a "Paperissima", in una puntata del 1990, e aveva poi continuato le sue gag nel programma di Italia 1 guidato dalla Gialappa's Band.



In un suo intervento del 1995, Caccamo reinterpretò le canzoni presentate al Festival di Sanremo presentate proprio durante l'edizione di quell'anno alla kermesse canora.