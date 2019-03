Quando Lolita importunò Giancarlo Fisichella a "Mai dire Gol"

Un profumatore per auto alla rapa come omaggio portato dalla celebre Lolita a un giovanissimo Giancarlo Fisichella. È solo l'inizio dello storico incontro avvenuto a "Mai dire Gol" tra il personaggio interpretato da Luciana Littizzetto e l'ex pilota di F1. "Per te mi sono fatta anche la frizione ai capelli - commenta scherzosamente Lolita, che poi torna a punzecchiare il suo ospite - Il cambio ce l'hai tu".



Lolita era stata presentata per la prima volta durante la trasmissione di Italia 1 nel 1998, dove la Littizzetto conquistò l'approvazione del pubblico grazie anche a un altro personaggio, quello della pianista Nives. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.