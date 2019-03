Quando le ragazze di "Non è la Rai" omaggiavano Mina con "Parole, parole"

"Parole, parole". Nicole Grimaudo, prima di diventare un'attrice famosa, cantava a "Non è la Rai" il celebre brano di Mina che oggi compie 79 anni. La grande interprete della musica italiana è nata il 24 marzo del 1940 a Busto Arsizio dove i genitori, originari di Cremona, si erano tarsferiti durante la guerra.



"Non è la Rai" è una trasmissione andata in onda sulle reti Mediaset dal '91 al '95. Alcune delle ragazze che ballavano, cantavano e giocavano con gli spettatori sono ancora sulla cresta dell'onda. Tra queste Nicole Grimaudo, famosa attrice italiana e protagonista di film come "Mine vaganti", "Buongiorno papà" e serie televisive come "R.I.S. - Delitti imperfetti" o "Medicina generale".



