Quando i Cardigans si esibirono al Festivalbar con "Erase/Rewind"

Sono passati già vent'anni da quando i Cardigans mandavano in delirio i tantissimi fan italiani grazie a "Erase/Rewind", uno dei brani di maggior successo della storica band svedese. Il gruppo venne in Italia nel 1999 e si esibì al "Festivalbar" con il singolo contenuto nel loro quarto album "Gran Turismo". Il loro inconfondibile sound e un ritornello a dir poco indimenticabile bastarono per conquistare il pubblico della manifestazione canora. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.