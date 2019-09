Quando Gerry Scotti raccontò i suoi esordi a Mike Bongiorno

Gerry Scotti è tra i protagonisti della speciale programmazione Mediaset dedicata al mitico Mike Bongiorno a distanza di dieci anni dalla sua scomparsa.



Giovedì 5 settembre il conduttore è intervenuto nel salotto del "Maurizio Costanzo Show" per ricordare uno dei padri fondatori della televisione italiana attraverso aneddoti, curiosità e momenti iconici. Ma non è tutto, perché sabato 7 settembre alle 18.45 Gerry Scotti sarà anche al timone di "Caduta Libera - Grazie Mike", puntata speciale in cui giocheranno alcune delle conduttrici e vallette che hanno affiancato Mike Bongiorno nelle sue trasmissioni.



Quest'ultimo e lo stesso Gerry Scotti hanno condiviso molti momenti televisivi insieme, come "La grande avventura" del 1995, quando Scotti raccontò gli inizi della sua carriera.