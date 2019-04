Quando Ezio Greggio e Mel Brooks furono intervistati a "Fuego"

Comico, attore, presentatore televisivo, regista. Difficile riassumere in poche parole la straordinaria carriera di Ezio Greggio, che domenica 7 aprile festeggia 65 anni. Indimenticabili le sue prime comparse in "Drive In", il programma in cui affianca Gianfranco D'Angelo, poi l'affermazione con "Odiens" e "Paperissima", fino a "Striscia la Notizia".



Nel frattempo la sua ironia arriva anche al cinema, dove collabora con Jerry Calà, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e molti altri. Nel 1999 Greggio lavorò a "Gli Svitati", pellicola che lo vede impegnato al fianco di Mel Brooks. La coppia fu intervistata per "Fuego" da Sara Ventura, inscenando una serie infinita di battute e gag molto divertenti.



