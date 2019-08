Quando Enzo Iacchetti cantò "Pippa di meno" al Festivalbar 1995

Lo abbiamo visto impegnato a teatro, è stato protagonista di divertenti serie televisive e si è affermato anche come conduttore, diventato uno dei volti più noti di "Striscia la notizia". Stiamo parlando di Enzo Iacchetti, che oggi festeggia 67 anni.



Nato a Castelleone il 31 agosto 1952, Iacchetti muove i primi passi in radio, prima di mettere in piedi i suoi primi spettacoli comici. Giorgio Faletti, Giobbe Covatta e Francesco Salvi sono solo alcuni dei personaggi con i quali collabora prima di approdare in televisione con Maurizio Costanzo Show.



Da qui il comico ha collezionato un successo dopo l'altro, dando anche vita a una lunga e tuttora attiva collaborazione con Ezio Greggio. Ma la carriera di Iacchetti non finisce qui, perché ha spesso indossato anche i panni di cantante: riviviamo la sua esibizione al Festivalbar 1995, con "Pippa di meno".