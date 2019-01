Enzo Iacchetti: "Invoco Dio perché ci liberi da tutti gli imbecilli"

Uno spettacolo per pensare?

Sì, non solo. Si ride ovviamente. Ma in alcuni momenti mi viene voglia di dire cose che potrebbero servire ai figli dei miei figli. E poi c'è un messaggio chiaro: Dio c'è o non c'è? Perché se noi sbagliamo, il minimo che possiamo pensare è che ci abbia fatti male.



La musica che ruolo ha nel racconto?

Un ruolo fondamentale per completare le cose che racconto. Le canzoni sono state tutte scelte ad hoc. Sono alcuni dei brani meno conosciuti di mostri sacri come Gaber, Faletti, Guccini e Jannacci. Le ho riarrangiate e messe in maniera più moderna. Siccome loro, quelli bravi di una volta, non ci sono più (a parte Guccini che però si è praticamente ritirato a vita privata), provo a trasmettere un po' della loro opera.



Ma liberarci da questa gabbia è praticamente impossibile, qual è l'antidoto per tirare avanti?

Credo sia un antidoto di ispirazione gaberiana. Lui sosteneva che Dio è una parte buona che è dentro ognuno di noi. Lo trovo nella mia mamma, in mio papà, nei miei amici. Più pezzi buoni troviamo e più dovremo diversificarci. Non riusciamo a essere così buoni da capire la strada giusta, per questo invoco qualcuno che ci aiuti.



Come mai hai scelto di partire da un teatro di periferia come il Delfino?

Avrei potuto andare anche in un teatro del centro ma per me andare al Delfino significa aiutare una sala che adotta una politica di prezzi popolari e che rischia di chiudere. E quando chiude un teatro per me sono 20 anni di vita in meno. Io mi sono sempre ribellato alla politica dei biglietti omaggio: è inutile avere un teatro pieno con metà sala che non ha pagato. Io i soldi ce li metto volentieri reinvestendo nel teatro quello che guadagno con la tv. E' il mio unico vizio. Ma bisogna fare in modo che la gente poi venga e non solo nei weekend come sembra essere la prassi degli ultimi tempi.



LE DATE DELLA TOURNEE:



16-20 gennaio Milano Teatro Delfino

21 gennaio Faenza Teatro Masini

30 gennaio Vittuone (Mi) Teatro Tresartes

31 gennaio Bolzano Teatro Cristallo

1 febbraio Modena Cinema Teatro Michelangelo

2 marzo Vasto Politeama Ruzzi

3 marzo Tarquinia Teatro Comunale

5-17 marzo Roma Sala Umberto

27 marzo Firenze Teatro Puccini

29 marzo Valmadrera (LC) Cine Teatro Artesfera

31 marzo Fontanetto Po (VC) Teatro Auditorium Viotti

3 aprile Cordenons Auditorium Aldo Moro

4 aprile Cividale del Friuli Teatro Adelaide Ristori

5 aprile Pontebba (UD) Teatro “Italia” di Pontebba

6 aprile Grado Hotel Fonzari

9 aprile Brugherio Cinema Teatro San Giuseppe

12-14 aprile Bologna Teatro Dehon