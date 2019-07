Quando Donatella Rettore cantava "Lamette" sul palco di "Popcorn"

Erano gli anni '80 quando una provocatoria Donatella Rettore si esibì sul palco di "Popcorn". Con un look metà alieno e metà giapponese, l'artista veneta cantò "Lamette", uno dei brani diventato poi un cult della sua discografia. Ispirato alla cultura asiatica antica e moderna e incentrato sulla pratica del suicidio d'onore, la canzone raggiunse i tre milioni di copie in Europa e in Giappone.



Nata a Castelfranco Veneto, l'8 luglio del 1953, la Rettore quest'anno spegne 66 candeline. Risale a due anni fa l'annuncio dell'artista che ha dichiarato di essere affetta da un malattia respiratoria con la quale convive.