Quando Carcarlo Pravettoni presentò Dermaphone, il cellulare sottocutaneo

"È con grande gioia e profondo orgoglio che vado qui ad annunciare in anteprima mondiale l'ingresso della Carter & Carter nel settore telefonia e telecomunicazioni con una grandissima novità rivoluzionaria: Dermaphone, il telefonino cellulare sottocutaneo". Con queste parole Carcarlo Pravettoni lanciava a "Mai dire Gol" uno dei prodotti che a suo dire avrebbe cambiato il mondo.



"Basta sottoporsi a un intervento chirurgico e farsi installare sotto la pelle tutti gli accessori di un telefonino" spiega il famoso uomo d'affari al trio comico della Gialappa's Band. Nel corso della trasmissione, il comico interpretato da Paolo Hendel aveva conquistato il pubblico di Italia 1 grazie a una serie di sketch in cui si collegava dall'ufficio della sua fantomatica azienda per raccontare le sue divertenti avventure.



