Quando Ayrton Senna partecipò alla cerimonia dei Telegatti

Sono passati 25 anni da quel tragico 1 maggio 1994, il giorno in cui Ayrton Senna perse la vita in un tragico incidente durante la gara di F1 corsa a Imola. In un weekend già caratterizzato dallo schianto mortale del pilota Roland Ratzenberger, durante il settimo giro del Gran Premio, il tre volte campione del mondo uscì di pista alla curva del Tamburello a causa della rottura del piantone dello sterzo e non riuscì a evitare le barriere a bordo pista.



Una tragedia che segnò per sempre il mondo dei motori e non solo, perché con la sua semplicità Senna aveva conquistato il cuore di tutti diventando uno dei simboli dello sport. E proprio per questo il campione automobilistico era stato ospite nel 1991 alla cerimonia dei Telegatti, sfilando insieme ad altre star italiane e internazionali. Oggi vogliamo dunque rivivere quel momento, per ricordare un mito intramontabile.