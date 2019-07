Luca Barbareschi compie 63 anni: rivediamolo quando fu vittima di "Scherzi a Parte"

Era il 1992 quando Luca Barbareschi è stato vittima di "Scherzi a Parte". L'attore, in ritardo a un appuntamento con Silvio Berlusconi, è rimasto bloccato in ascensore con un gruppo di fan scatenate. Le ragazze l'hanno tenuto in ostaggio qualche minuto, minacciando di non far ripartire l'ascensore fino a quando non avessero ricevuto ciascuna un suo autografo. La calma di Barbareschi ha iniziato a vacillare quando ha visto che non veniva nessuno a liberarli, nonostante fosse stato lanciato più volte l'allarme.



L'attore, nato in un Urugay il 28 luglio del 1956, spegne 63 candeline. Regista, produttore televisivo e cinematografico, Barbareschi per un periodo della sua vita ha lasciato il mondo delo spettacolo per dedicarsi alla politica. E' stato eletto deputato alle elezioni politiche del 2008, rimanendo in carica fino al 2013.