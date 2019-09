Lella Costa compie 67 anni: eccola sul palco di "Cabaret per una notte"

Gabriella Costa compie 67 anni. L'attrice, scrittrice e doppiatrice milanese è nata il 30 settembre del 1952. Lella, suo nome d'arte, è famosa soprattuto per i suoi monologhi teatrali. Laureata in lettere e, precedentemente, diplomata all'Accademia dei Filodrammatici, ha frequentatao i corsi della scuola teatrale milanese e da subito ha partecipato a trasmissioni radiofoniche, avvicinandosi poi al cabaret.



Nel 1987 sale sul palco di "Cabaret per una notte". Nel corso della sua carriera, Lella ha spesso partecipato a trasmissioni televisive, tra le quali il "Maurizio Costanzo Show".