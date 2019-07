Il brano di KC and the Sunshine Band, poi esploso sulle piste da ballo nella versione dei Double You, è stato uno dei tormentoni degli anni '90 per il quale dobbiamo anche ringraziare le ragazze di "Non è la Rai", che in questo video d'archivio ballano e si divertono per ben sette minuti proprio sulle note di "Please don't Go", con tanto di costume e tuffi in piscina. Una canzone diventata simbolo del programma e che le "Spice Girls di Cinecittà" propongono in una delle loro esibizioni più scatenate.