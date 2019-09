Le incredibili somiglianze tra le foto di Lady Gaga e quelle di una giovanissima Lorella Cuccarini

Dagli abiti al taglio di capelli e non solo: Lady Gaga sembra proprio aver preso più di uno spunto da Lorella Cuccarini. Dalla foto su un cavallo bianco a quella abbracciata con l’amica-rivale – Madonna per Gaga e, ovviamente, Heather Parisi per Cuccarini –, passando per look, pettinature e trucco. Addirittura alcuni scatti più audaci. La cantautrice pare abbia trovato la sua musa ispiratrice nella ballerina e showgirl ma potrebbe anche trattarsi di una semplice coincidenza: certo è che gli scatti mostrano una discreta somiglianza.