Jo Squillo: "Madonna mi chiese dove facevo shopping"

"Quando ho conosciuto Madonna, mi ha chiesto dove facessi shopping". A parlare è Jo Squillo che commenta i look degli anni 90. "Fiorello - dichiara la conduttrice televisiva ed esperta di moda - è un'icona ma il codino gli sta malissimo".



"L'abbigliamento a righe e i pantaloni larghi dei Backstreet Boys - racconta Jo Squillo - è di moda ancora oggi". "Così come l'abitino con stampa floreale di Donna, il perosnaggio della serie tv Beverly Hills". Queste e tante altre sono le immagini che l'esperta di moda ha commentato. Guarda il video per scoprire tutti i look.