Era il 1998 quando Max Pezzali insieme alla sua band, gli 883, cantava sul palco di "Un disco per l'estate" un medley per celebrare i suoi successi più grandi. "Come mai", "Nord, sud, ovest, est" e "Hanno ucciso l'uomo ragno". Oggi la band si è sciolta, ma quei brani continuano a fare parte del patrimonio della musica dance-rock italiana degli anni '90.



"Un disco per l'estate" è stata, invece, una manifestazione canora televisiva svoltasi ininterrottamente dal 1964 al 2003.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.