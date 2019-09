Dario Argento festeggia 79 anni: rivediamolo ai Telegatti 1986

Sabato 7 settembre il famoso regista Dario Argento spegne 79 candeline. Nato a Roma il 7 settembre 1940, tutta la sua produzione cinematografica si rifà al cinema horror e thriller, diventando una pietra miliare per il cinema di genere.



Dagli esordi negli anni Settanta con "L'uccello dalle piume di cristallo", "Il gatto a nove fino a Profondo rosso" (1975) e "Suspiria" (1977), il regista costruisce un preciso immaginario autoriale basato sui meccanismi della suspense e delle paure più profonde dell'animo umano.



In occasione del suo compleanno, rivediamo il maestro del brivido durante la cerimonia dei Telegatti del 1986, quando consegnò il premio all'attore Robert Englund per la serie tv "Visitors".