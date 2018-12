"Bim Bum Bam" è stato il programma pomeridiano di riferimento per bambini per oltre vent'anni, trasmesso su Italia 1 e Canale 5. Ogni volta che lo si nomina è impossibile non pensare a Uan, la mascotte canina dal ciuffo rosa, ma anche a tutti i presentatori che hanno accompagnato l'infanzia di almeno due generazioni. Assieme a loro Cristina D'Avena, che ha firmato con la sua voce la sigla di tutti i cartoni animati trasmessi: fra i tanti, "Ti voglio bene Denver", cantata negli studi di Bim Bum Bam ventiquattro anni fa. A vederla e ascoltarla oggi, non sembra passato nemmeno un giorno.