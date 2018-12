Dal 1981 al 2002 "Bim Bum Bam" ha intrattenuto i bambini di tutta Italia: il programma televisivo dedicato ai più piccoli ha ospitato più volte Cristina D'Avena. La cantante, che ha dato la voce alle sigle dei cartoni animati più amati, ha sempre voluto incontrare i suoi fan e cantare insieme in allegria. Nel Natale del 1994, Cristina D'Avena decise di sorprendere tutti i bambini prensenti in studio esibendosi con un brano decisamente adatto al periodo delle feste: la sigla di "Alla scoperta di babbo Natale".



Da allora sono passati ventiquattro anni, ma la cantante rimane ancora la voce iconica dei cartoni animati più famosi. Insieme a altri grandi artisti, come Elisa, Carmen Consoli o Patty Bravo, ha dato vita ad un nuovo album "Duets forever" reinterpretando alcuni dei suoi più famosi successi.