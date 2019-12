Sonia Mosca è la prima finalista di "All Together Now"

Ha conquistato tutto il muro dei giudici. Si tratta di Sonia Mosca, la prima finalista di "All Together Now", il programma musicale di Canale 5 arrivato alla sua seconda edizione. L'artista napoletana ha cantato "I love the lord, he heard my cry", e con la sua voce "da brividi" ha convinto anche la conduttrice della trasmissione Michelle Hunziker.

Aggiudicandosi il sì di tutti i 100 giudici, Sonia debutterà direttamente in finale senza passare per la semifinale. "Dobbiamo fare qualcosa per questa ragazza. E' meravigliosa", ha detto Cristiano Malgioglio. "Iniziamo con una cena fuori", ha subito replicato con ironia la prima finalista di "All Together Now".