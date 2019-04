Simone Coccia: “Tra poco io e Stefania ci sposeremo”

Ospite a “Pomeriggio Cinque”, Simone Coccia, il compagno di Stefania Pezzopane, membro della camera dei deputati dal 2018, ammette che i due stanno pensando al grande passo. “Prima o poi ci sposeremo, l’idea è quella” ha ammesso l’ex concorrente del “Grande Fratello”, incalzato dalle domande di Barbara D’Urso. Poi però specifica: “Sai non siamo immortali, quindi in futuro dovremmo farlo”.



“Una bella motivazione”, sottolinea sarcasticamente Roger Garth. Classe 1984, aquilano, Simone ha avuto un passato sulle passerelle di tutta Italia, adesso però è quasi irriconoscibile anche per i nuovi tatuaggi che si è fatto sul viso: impossibile non vedere il galeone sulla guancia sinistra: “Li ho fatti – scherza Simone – così la gente non mi ferma più per strada”.