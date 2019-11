Simona Ventura e Giovanni Terzi: "Il matrimonio è nei nostri piani"

"Giovanni mi ha fatto sciogliere il cuore. E’ stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita”. Queste le parole usate da Simona Ventura a "Verissimo" (in onda il 30 novembre alle ore 16 su Canale 5) per descrivere l’amore scoppiato un anno fa con iGiovanni Terzi. A Silvia Toffanin, che chiede se ci sia in programma un matrimonio, risponde: “E’ assolutamente nei piani, per cui succederà”.