Le telecamere di "Dalla parte degli animali" hanno ripreso Silvio Berlusconi in un momento di pausa dalla sua vita politica: seduto nel giardino di casa, circondato dai suoi dieci cani, il presidente di Forza Italia racconta la sua routine giornaliera in compagnia dei suoi amici a quattro zampe.



"Dormono in camera con me e alla mattina sono puntualissimi, pronti per accompagnarmi in sala da pranzo. Durante la colazione il rito è un boccone a me, tre bocconi a loro. Peter e Dudù non mi abbandonano mai, quando mi preparo per uscire non aspettano altro e mentre in macchina finisco di leggere i giornali si mettono uno alla mia destra e l'altro a sinistra: sono soffici e dolcissimi. La sera invece, quando rientro, vengo travolto da tutti gli altri che ho lasciato a casa, mi fanno compagnia durante la cena e poi si mettono a vedere la televisione con me. Non so ancora quale sia il loro programma preferito. Così finisce una giornata che non ha interruzioni d'amore ed è per me molto importante".