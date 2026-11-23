Martedì 24 novembre, Canale 5 propone la prima visione in chiaro di "Sicilia Express", comedy natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone.
Al centro della storia, Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano e che, tra caro voli e ferie negate, faticano a ricongiungersi con le rispettive famiglie. Una notte, grazie al desiderio della figlia di Valentino di trascorrere più tempo con il padre, scoprono un cassonetto magico capace di teletrasportarli da Milano alla Sicilia e viceversa. Una scoperta destinata a sconvolgere le loro vite.
Nel cast anche Katia Follesa, Sergio Vastano e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited per Netflix, “Sicilia Express” è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.