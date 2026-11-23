Al centro della storia, Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano e che, tra caro voli e ferie negate, faticano a ricongiungersi con le rispettive famiglie. Una notte, grazie al desiderio della figlia di Valentino di trascorrere più tempo con il padre, scoprono un cassonetto magico capace di teletrasportarli da Milano alla Sicilia e viceversa. Una scoperta destinata a sconvolgere le loro vite.