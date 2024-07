L'attrice ha anche parlato della lista degli invitati, molto breve: "Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura. Voglio che il mio funerale sia sincero e che sia una festa d'amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella è morta'...".