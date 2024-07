Addio a Shannen Doherty, morta a 53 anni la Brenda di "Beverly Hills 90210"

Doherty, che ha lasciato "Beverly Hills 90210" dopo la quarta stagione, nel 1994, per poi reinterpretare ancora una volta Brenda in versione adulta nel reboot del 2019, ha fatto parte anche del cast di "Streghe", nei panni di Prue Halliwell, la maggiore delle tre sorelle protagoniste. Ha lasciato la serie nel 2001, dopo la terza stagione. L'attrice e regista ha lavorato ininterrottamente per tutta la sua carriera, conducendo anche il reality "Breaking Up with Shannen Doherty" e come concorrente di "Dancing with the Stars".