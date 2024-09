Shannen Doherty, arrestato l'ex marito Ashley Hamilton

A luglio Ashley aveva ricordato così l'ex moglie in una intervista a Tmz: "Shannen non era solo mia moglie, era il mio angelo custode. Anche se le cose non sempre vanno come speriamo, lei è stata al mio fianco durante alcuni dei miei momenti più bui. Il mio amore e la mia ammirazione per lei sono durati molto più a lungo del nostro breve matrimonio. Non ho contattato Doherty durante la sua battaglia contro il cancro perché volevo lasciarla in pace, anche se poi me ne sono pentito. Guardarla combattere contro quella terribile malattia con quello stoicismo è stato di ispirazione per molti, ma ancora di più per me dato che sono un sopravvissuto al cancro... Il mondo ha perso un'anima dallo spirito libero e il mio cuore soffre per lei e per tutti coloro che l'amavano. Possa riposare in pace".