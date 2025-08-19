Sfide sportive tra vip e talk serali nella prima edizione dei "Giochi nella Città Giardino" con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Da giovedì 21 a sabato 23 agosto, a Cervia e Milano Marittima sbarcano icone del cinema, dello sport, della musica e della tv
Tre giorni di sport, intrattenimento e ospiti famosi per un nuovo grande appuntamento che sbarca a Cervia e Milano Marittima da giovedì 21 a sabato 23 agosto. La prima edizione dei "Giochi nella Città Giardino" - realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia-Milano Marittima e Apt Servizi Emilia-Romagna, ideata e guidata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con la collaborazione dell'ex dirigente Federcalcio Alberto Mambelli - propone sfide atletiche tra squadre di campioni sportivi, vip dello spettacolo affiancati dai cittadini, i cosiddetti "nip", offrendo un'esperienza unica capace di divertire, arricchire e valorizzare il territorio e le sue tradizioni.
Oltre ai giochi sportivi dello sport ogni sera, a partire dalle ore 21, immersi nel verde del Rotonda Primo Maggio nel centro di Milano Marittima, Ventura e Terzi condurranno tre talk, intervistando i protagonisti della manifestazione. Si parte giovedì 21 agosto, giornata di sorteggio delle due squadre che saranno capitanate una da Simona Ventura e l'altra da Giovanni Terzi, pronte a darsi battaglia in un clima di festa e sana competizione. Alle 21 nella Rotonda Primo Maggio si alterneranno Franco Nero, icona del cinema italiano, Maurizia Cacciatori, simbolo della pallavolo femminile azzurra, Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca e Dino Giarrusso, noto per le sue inchieste e il suo impegno in politica.
Venerdì 22 agosto l'appuntamento è dalle ore 15 nella spiaggia del Fantini Club (Lungomare Deledda 182, Cervia, a ingresso libero). Le gare si alterneranno tra avvincenti match di beach volley e padel. Alle 21 alla Rotonda Primo maggio ospiti del talk saranno: il noto giornalista e scrittore Andrea Scanzi, Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto a Tokyo2020 e Parigi2024, la tennista Camila Giorgi e Diego Armando Maradona Junior, figlio del celebre calciatore argentino. Saranno poi presenti Rossella Erra, celebre per il suo ruolo di opinionista a "Ballando con le Stelle", Francesco Mazza, inviato di "Striscia La Notizia" e il giornalista Santo Pirrotta. Ritroveremo anche Dino Giarrusso.
Sabato 23 agosto sarà la volta di un classico e intramontabile simbolo dell'estate romagnola, la gara di bocce che si svolgerà al Bagno Dario dalle ore 11 (Traversa XVI Pineta, 315 Milano Marittima a ingresso libero). Alle ore 17, sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi: la "Partita delle leggende", in programma, con ingresso libero, allo Stadio dei Pini di Milano Marittima. Sul terreno di gioco si sfideranno due squadre d'eccezione: il team di Simona Ventura, guidato in panchina da Arrigo Sacchi e il team di Giovanni Terzi, allenato da Alberto Zaccheroni. A dirigere l'incontro sarà Paolo Dondarini, già arbitro in Serie A. Scenderanno in campo nomi che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia calcistica, tra cui Sebastiano Rossi, Massimo Bonini, Massimo Agostini, Lorenzo Minotti e Ruggero Rizzitelli, Christian Maggio, Fabio Bazzani, Diego Armando Maradona Junior. Al termine della partita si terrà la premiazione del team che avrà ottenuto le migliori performance complessive nelle diverse prove in programma.
Sabato sera di nuovo l'appuntamento è in Rotonda Primo Maggio con le interviste a: Cristina Plevani, vincitrice dell'ultima edizione de "L'isola dei Famosi", del cantautore Paolo Vallesi, della showgirl Alessia Fabiani e del comico Ubaldo Pantani, noto per le sue imitazioni di Lapo Elkann. Inoltre saranno presenti: Dino Giarrusso, Michelle Masullo, Jo Squillo, Sandy Marton, Santo Pirrotta, Ubaldo Pantani, Cristina Plevani, Alessia Fabiani, Rossella Erra.
Chiudono l'evento in grande stile due miti della musica degli anni Ottanta, Jo Squillo e Sandy Marton e la dj Michelle Masullo che insieme a Simona Ventura, Giovanni Terzi e gli ospiti che hanno animato le giornate di sport, accenderanno la serata di sabato con la grande festa "Remember” al Pineta di Milano Marittima, appuntamento aperto a tutti (ingresso a pagamento).
"Giochi nella Città Giardino" è realizzato in collaborazione con Comune di Cervia-Milano Marittima e Apt Servizi Emilia-Romagna, Givova, Dameda, Fantini Club Cervia, Bagno Dario Milano Marittima, Pineta Milano Marittima, con il contributo del media partner Gente, il sostegno della Famiglia Batani e la speciale presenza della comunità di San Patrignano.
