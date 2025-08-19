Sfide sportive tra vip e talk serali nella prima edizione dei "Giochi nella Città Giardino" con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Venerdì 22 agosto l'appuntamento è dalle ore 15 nella spiaggia del Fantini Club (Lungomare Deledda 182, Cervia, a ingresso libero). Le gare si alterneranno tra avvincenti match di beach volley e padel. Alle 21 alla Rotonda Primo maggio ospiti del talk saranno: il noto giornalista e scrittore Andrea Scanzi, Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto a Tokyo2020 e Parigi2024, la tennista Camila Giorgi e Diego Armando Maradona Junior, figlio del celebre calciatore argentino. Saranno poi presenti Rossella Erra, celebre per il suo ruolo di opinionista a "Ballando con le Stelle", Francesco Mazza, inviato di "Striscia La Notizia" e il giornalista Santo Pirrotta. Ritroveremo anche Dino Giarrusso.