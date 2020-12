Selvaggia Roma incontra il papà: "Ho sofferto tanto la tua mancanza"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" aveva rivelato di aver sofferto per la mancanza del padre, al punto tale da aver anche tentato il suicidio. Così, durante la puntata di "Live - Non è la d'Urso", in onda domenica 20 dicembre, Selvaggia Roma ha potuto incontrarlo nell'ascensore per tentare un chiarimento. "Dopo i 15 anni non ti ho più visto e tu sai quanto ho sofferto per la tua mancanza", racconta l'influencer in lacrime.



Immediata la replica dell'uomo, rientrato apposta dalla Tunisia per il confronto: "Credo che tu stia esagerando, ti ho chiamato tante volte e spesso non mi rispondi, quando organizziamo le cene insieme disdici all'ultimo momento e non ti presenti". Un rapporto complicato, insomma, di fronte al quale però entrambi promettono di regalarsi una seconda opportunità.