Selfie al volante, "Striscia la Notizia" becca i vip che si riprendono alla guida

“Striscia la Notizia” torna a occuparsi dei vip che si riprendono alla guida per postare i video sui propri social. Max Laudadio, questa volta, ha colto sul fatto Dj Fargetta, che ha pubblicato una story su Instagram, mentre era in auto per avvisare i suoi follower del viaggio verso Torino per assistere alla sfida di Champions League. “In quella situazione – prova a giustificarsi il disc jockey – il cellulare era fermo su un supporto. Però non va fatto, ammette". "Prometto che non farò più storie mentre sono al volante”.



L’inviato di Striscia riprende anche Le Donatella, le sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Tra le due la “colpevole” è Giulia che, in ginocchio, chiede scusa e promette: “Non farò più queste cavolate”. Tutti e tre sono stati costretti a cantare il rap di scuse.