Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: "La malattia si è risvegliata, ma non mollo"

Alcuni giorni fa la Polizzi si era recata in ospedale per fare dei

controlli di routine

, che però non erano andati molto bene. Ora, ha raccontato, dovrà tornare a fare delle terapie per tentare di fermare la malattia.

Georgette Polizzi è tornata a camminare instagram 1 di 9 instagram 2 di 9 instagram 3 di 9 instagram 4 di 9 instagram 5 di 9 instagram 6 di 9 instagram 7 di 9 instagram 8 di 9 instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Anche questa mattina varco lei '

la porta azzurra

sembra che la 'bastarda' si sia svegliata

' (l'ingresso del reparto di neurologia, ndr) - ha scritto su Instagram -. Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica. Questa porta azzurra ha visto mille lati di me. Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare, mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta. In questi giorni la varcherò ogni mattina perché".

Georgette dovrà ora fare delle infusioni di cortisone "per farla tornare a dormire", ma non ha nessuna intenzione di mollare. "Questa mattina a differenza delle altre volte ho varcato la 'porta azzurra' pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me,

questa volta vincerò per lei

".