Una dichiarazione d'amore della ballerina dell'ultima edizione di " Amici " Martina Miliddi scatena il caos sui social. La ragazza ha indirizzato al cantante Raffaele delle dolci parole ("oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana"), che però non sono piaciute ad Aka7even . Il rapper, che nella scuola aveva avuto un flirt con la ballerina (che a quanto pare aveva già puntato l'altro cantante), si è sfogato su Twitter : "Bello sputare sul piatto dove si mangia".

"Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica…", ha scritto Martina.

Ma la "replica" di Aka7even non si è fatta attendere, cercando una consolazione sul lavoro: "Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!". Il rapper è tornato quindi sull'argomento con un altro tweet, in cui si dice pentito per la precedente risposta.

"Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro -ha scritto - La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA. Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità. Ora basta chiacchiere, solo musica. Vamos a romper".

