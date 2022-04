"Scene da un matrimonio", Arianna sposa Livio al Castello di Montaldo Torinese

Ariana e Livio si incontrano per la prima volta nel 2007 presso il centro estetico dove lui lavora come massaggiatore ed estetista. Lei vi si è recata per fare la prima pulizia del viso della sua vita. L’inizio promette malissimo perché Ariana si presenta con mezzora di ritardo e l’agenda di Livio non consente deroghe. Dopo le antipatie iniziali però capiscono che qualcosa di forte li accomuna. Da quel momento in poi, Ariana si apre con Livio come non aveva mai fatto con nessuno prima di allora.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI