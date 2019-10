Scandalo Macerata, parla il ragazzino sedotto: "Abbiamo avuto più di un rapporto sessuale"

Pomeriggio Cinque torna a parlare dello scandalo di Macerata che vede coinvolta una madre quarantenne accusata di aver fatto sesso con dei minorenni amici della figlia. "L'ho conosciuta nel 2014 tramite la festa di compleanno della figlia. Ricordo che durante le serate con lei c’era alcol, birre, amari, roba pesante. Ci faceva fumare, anche sostanze stupefacenti", racconta alle telecamere del talk condotto da Barbara D’Urso il ragazzo che per primo ha denunciato l'abuso della donna. "Ho avuto rapporti sessuali con lei. Non solo uno, non solo a casa. Le figlie andavano a dormire, come il marito, o a volte non c’erano proprio", spiega il ragazzo secondo cui ci sarebbero anche dei video: "Non è una donna normale".