Sbarca su Canale 5 la serie-fenomeno turca "Come sorelle"

A partire dall'8 luglio, in prima serata su Canale 5, arriva la nuova serie-fenomeno turca "Come Sorelle". In prima visione assoluta, la fiction in otto puntata è realizzata dagli stessi produttori che hanno sfornato i successi internazionali "Cherry Season" e "Bitter Sweet". La protagonista è İpek Gencer (Sevda Erginci), una giovane ereditiera e futura sposa che attraverso una lettera anonima scopre di avere due sorelle.