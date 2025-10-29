La commissione musicale ha deciso chi salirà sul palco per le cinque serate
Dopo ore di audizioni dal vivo nella storica Sala A di Via Asiago a Roma sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che dall'11 novembre scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Si sono alternati 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
I 24 concorrenti in gara sono: Amsi con il brano "Pizza Americana", Angelica Bove con "Mattone", Antonia con "Luoghi Perduti", Cainero con "Nuntannamurà", Caro Wow con "Cupido", cmqmartina con "Radio Erotika", Deddè con "Ddoje Criature", Disco Club Paradiso con "Mademoiselle", Eyeline con "Finché Dura", Jeson con "Inizialmente Tu", Joseph con "Fenomenale", La Messa con "Maria", Lea Gavino con "Amico Lontano", Mimì con "Sottovoce", Nicolò Filippucci con" Laguna", Occhi con "Ullallà", Petit con "Un Bel Casino", Principe con "Mon Amour", Renato D'Amico con "Bacio Piccolino", Seltsam con Scusa Mamma (Lazio), Senza Cri con "Spiagge", soap con "Buona Vita", Welo con "Emirato" e Xhovana con "Ego".
Per cinque settimane dall'11 novembre si ripartirà proprio dalla Sala A di Via Asiago, in compagnia del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani "promesse", ma solo 3 di loro avranno accesso alla semifinale del 9 dicembre, in cui da 12 selezionati si passerà a soli 6 finalisti di Sarà Sanremo. Solo i primi 2 avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, insieme ai 2 giovani artisti di Area Sanremo che invece entreranno di diritto, dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre, a opera della medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.