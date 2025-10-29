Dopo ore di audizioni dal vivo nella storica Sala A di Via Asiago a Roma sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che dall'11 novembre scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Si sono alternati 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.