Sanremo 2022, da Emma Marrone a Gianni Morandi: "Chi" anticipa il cast del Festival

Sarà un Festival di Sanremo all'insegna di grandi e graditi nomi quello targato 2022, che per la terza volta vede come direttore artistico e conduttore Amadeus . Ad anticipare il cast con una piccante indiscrezione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nella lista, non ancora ufficiale, compaiono tra i super big Emma Marrone e Gianni Morandi...

E sulla sua pagina Instagram ufficiale è proprio Gianni Morandi a lanciare un indizio rivelatore sulla sua possibile presenza alla kermesse canora. Il cantante pubblica infatti uno scatto con la chitarra in mano scrivendo: "Voglia di tornare a cantare". E dove se non al Festival di Sanremo?

Giunto allail grande show della canzone italiana, che prenderà il via il 1 febbraio, accoglierà sul palco, sempre stando alleanche, amatissimo cantante della scuderia diche ha da poco trionfato come Best Italian Act agli MTV EMAs 2021.

E poi in lista ci sono anche Elisa, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, i Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri, Il Tre ed Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.