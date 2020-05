Sandra Milo: "Faccio lo sciopero della fame per dare voce agli artisti disperati"

LEGGI ANCHE >

"Voglio ringraziare Conte ed il governo per quanto fatto durante per arginare questa pandemia - ha detto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 - ma ora è necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”.

Dal 15 di giugno riapriranno anche cinema e teatri e la Milo dice la sua: "E' giusto riaprire, c’è una tale disperazione in giro, anche se non se ne parla".

