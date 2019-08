Nuovo amore per Sandra Milo, lui ha 37 anni meno di lei

Una storia d'amore agli inizi, ma Rorato fa sul serio: ha già regalato un anello di brillanti alla Milo: "rappresenta il cuore grande di Sandra", ha raccontato. Si sono conosciuti qualche anno fa a Venezia ma la scintilla è scoccata a marzo, durante la festa di compleanno dell'attrice. La differenza d'età (lui ha 49 anni) per loro non è certo un problema: "Ha la freschezza di una giovane donna", racconta l'imprenditore, e aggiunge: "Mi piace da pazzi, mi affascina. E' una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli". E conclude: "Come si può non amarla?"