Totò Schillaci a "Verissimo" nel 2022: "Sono un padre felice e orgoglioso"

Nell'intervista rilasciata a "Verissimo" nel gennaio 2022, Totò Schillaci aveva manifestato tutto il suo orgoglio per le carriere professionali intraprese dai figli. "Jessica ha due Lauree e fa l'infermiera a Verona, Mattia è in Portogallo e studia odontoiatria, mentre Nicole fa il liceo artistico: forse non sono figli miei", aveva scherzato con Silvia Toffanin.



Quindi, aveva aggiunto: "Sicuramente non sono stato presente fisicamente perché il lavoro mi costringeva a stare sempre fuori, però loro sono cresciuti sani. Questo è merito delle mie ex, perché nonostante le separazioni hanno continuato a essere brave a dargli un futuro sempre brillante. Oggi hanno una grande posizione e io sono molto felice per loro".