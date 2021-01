Sabrina Salerno e il suo primo manager: "Un manipolatore diabolico, un incubo durato anni"

Sabrina Salerno non usa mezzi termini per definire il suo primo manager: "Un manipolatore, violento verbalmente, una gran brutta persona". La cantante, ospite di "Verissimo", parla dell'inizio della sua carriera come di un "vero incubo": "Non so come ho fatto a resistere davanti a lui, ero sola e riusciva a manipolare tutte le persone che aveva intorno".

L'artista, icona sexy degli anni '80 e '90, dice di non aver mai perdonato quest'uomo: "Mi ha rubato tantissimi soldi, mi ha fatto male, non potevo frequentare nessuno, non ci sono giustificazioni". Sabrina Salerno spiega poi di non aver mai ricevuto da lui molestie o avances pesanti da questa persona, ma si dice certa abbia "abusato" di altre ragazze. "Era diabolico, un genio del male, al suo funerale il figlio non ci è andato", conclude la cantante.