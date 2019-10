Sabrina Paravicini torna social dopo la mastectomia: "Sto meglio, i capelli ricrescono"

Stanca ma con il sorriso sulle labbra. L'attrice Sabrina Paravicini, conosciuta per il ruolo di Jessica nella fiction "Un medico in famiglia", è tornata social dopo l'intervento a cui si è sottoposta per curare il tumore al seno: "Dire che sto bene è una parola grossa, ma sto meglio e vi volevo ringraziare per tutti i messaggi e i post: il vostro affetto mi ha aiutato tanto, grazie a tutti"

Sempre via social ha voluto ricordare Nadia Toffa, commentando l'emozionante video andato in onda durante"Le Iene". "Qualcosa che rimarrà nella storia della televisione. Ieri sera vedere Nadia Toffa in quella lunga inquadratura mentre parlava delle persone che avrebbe voluto incontrare è stato come stare in uno spazio temporale senza confini. Così emozionante. Così intenso. Così vero", ha scritto Sabrina.