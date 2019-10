Rumer Willis difende in tv la mamma Demi Moore dopo la discussa autobiografia: "Sono orgogliosa di lei”

Con il memoir "Inside Out" Demi Moore ha sconvolto il pubblico, lanciando pesanti accuse alla madre e all'ex marito Ashton Kutcher. In sua difesa è intervenuta la figlia Rumer che, ospite nel programma televisivo "The Talk", ha dichiarato: "Sono orgogliosa della sua fragilità. Quello che rispetto di lei è che non è mai la vittima nella storie che racconta, si prende le sue responsabilità".