"La rosa della vendetta", l'anticipazione a "Verissimo": "Gulendam vuole compiere una follia"

Alla lettura di quelle poche righe Gulcemal si attiva per rintracciare Gulendam il prima possibile. In un crescendo di preoccupazione partono le ricerche della giovane che viene rinvenuta a terra nel bagno, apparentemente senza sensi. Ad assistere all'anticipazione della puntata in onda in prima serata domenica 13 ottobre, Murat Ünalmış che nella serie interpreta il protagonista Gulcemal. "Mi piace interpretare ruoli drammatici perché mi consente di scoprire la gamma delle passioni umane", racconta l'attore conosciuto anche per il ruolo di Demir in "Terra amara".