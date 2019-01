Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “Aspettiamo un bambino”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un bambino e lo annunciano in diretta a “Domenica Live”. L’ex tronista e il suo compagno scelgono il salotto pomeridiano di Barbara d’Urso per raccontare le novità della loro famiglia che si allargherà presto. Un modo per smentire le insistenti voci degli ultimi giorni che li volevano “in crisi”. “Siamo felici, altro che separazione”, raccontano i due che anticipano anche qualche dettaglio sulle nozze, che si terranno a giugno. “Sceglierò un abito morbido ma che non nasconda il pancione”, spiega la Perrotta che confessa di essere già al terzo mese di gravidanza.