Ron Moss, 70 anni in splendida forma
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Per milioni di telespettatori nel mondo è stato semplicemente Ridge Forrester per 25 anni. Ma dietro il volto del protagonista di Beautiful si nascondeva un uomo che, con il passare degli anni, aveva smesso di distinguere il personaggio dalla propria identità. "Per molto tempo portavo Ridge anche a casa - ha rivelato Ron Moss durante il Filming Sardegna Festival - Quel carico emotivo finiva per consumarmi e a un certo punto ho capito che dovevo interrompere questo meccanismo, perché stava influenzando la mia vita. E mi sono detto: 'Devo smetterla di fare questo perché sento che sta avendo un brutto effetto su me'". Nel 2012 Moss molla tutto e non rinnova il contratto con la soap. La sua ultima puntata va in onda il 14 agosto di quell'anno. Per molti fan fu un giorno di lutto.
Dal 1987 al 2012 Ron Moss, classe 1952, ha interpretato Ridge Forrester in oltre 6.400 episodi della soap opera, diventando uno degli attori più longevi nella storia della televisione seriale. Una popolarità enorme, costruita grazie a una serie trasmessa in più di cento Paesi e seguita ogni giorno da milioni di spettatori. Un successo che gli ha regalato un affetto ancora oggi immutato. L'attore, però, racconta di non aver mai vissuto quel ruolo come un punto d'arrivo. Anzi, oggi guarda con serenità al passato e si dice felice di aver lasciato un segno nel cuore del pubblico senza sentirsi prigioniero del personaggio. "Mi fa piacere che le persone abbiano guardato lo show per tutti quegli anni, e amo il fatto che me lo dicano. - ha aggiunto - E fare foto con la gente e tutto il resto, ci sono certo cose peggiori al mondo che dover fare questo. E penso che sia un'opportunità per me oggi essere uscito dallo schermo dopo aver toccato il cuore delle persone ovunque".
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L'addio a Beautiful, nel 2012, sorprese milioni di fan. Una decisione maturata dopo una lunga riflessione e accelerata da un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Moss ha ricordato il grave incidente automobilistico che coinvolse lui e la moglie Devin DeVasquez, episodio che gli provocò problemi di memoria a breve termine. "Ricordare lunghi copioni era diventato sempre più complicato - ha spiegato - Quell'esperienza mi ha fatto capire che era arrivato il momento di chiudere un capitolo così importante della mia carriera".
Nonostante il peso emotivo del personaggio, Moss riconosce che Ridge gli ha insegnato anche aspetti curiosi della vita quotidiana: "Ho imparato come si apre una bottiglia di champagne e fare un vero papillon, invece di usare quello a clip. Ho imparato anche qualcosa in più sulla moda, un elemento che a me però non interessa affatto" ha raccontato con ironia.
L'attore ha voltato pagina. Al Filming Sardegna Festival ha presentato Tex McKenzie, il suo primo film da regista, un western dalle sfumature spirituali che potrebbe trasformarsi in una serie televisiva. Accanto alla regia continua anche il suo percorso musicale, passione che coltiva da sempre. Se in passato aveva tenuto separata la carriera da musicista rock da quella televisiva, oggi sente di poter unire finalmente tutte le anime della sua creatività.
L'Italia occupa ormai un posto speciale nella vita di Ronn Moss. Da alcuni anni possiede una casa a Fasano, in Puglia, e racconta di essere rimasto colpito soprattutto dal carattere degli italiani. "Sono stato in molti altri Paesi e nessuno è come voi, siete davvero unici, molto orientati verso la passione, ma in senso positivo. Le persone sono molto espressive aperte a vivere pienamente la vita. In altri paesi sono più esitanti, non ci provano fino in fondo". Secondo l'attore, ciò che rende unico il nostro Paese non è soltanto la cucina o il paesaggio, ma la capacità delle persone di vivere con entusiasmo, passione e spontaneità. Un modo di affrontare la vita che, a suo giudizio, difficilmente si ritrova altrove.