Per milioni di telespettatori nel mondo è stato semplicemente Ridge Forrester per 25 anni. Ma dietro il volto del protagonista di Beautiful si nascondeva un uomo che, con il passare degli anni, aveva smesso di distinguere il personaggio dalla propria identità. "Per molto tempo portavo Ridge anche a casa - ha rivelato Ron Moss durante il Filming Sardegna Festival - Quel carico emotivo finiva per consumarmi e a un certo punto ho capito che dovevo interrompere questo meccanismo, perché stava influenzando la mia vita. E mi sono detto: 'Devo smetterla di fare questo perché sento che sta avendo un brutto effetto su me'". Nel 2012 Moss molla tutto e non rinnova il contratto con la soap. La sua ultima puntata va in onda il 14 agosto di quell'anno. Per molti fan fu un giorno di lutto.