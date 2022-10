Rocco Hunt: "Ho iniziato a lavorare in pescheria che ero un ragazzino"

Nel salotto di

Silvia Toffanin

Rocco Hunt

il rapperracconta le sue origini. "Ho iniziato a lavorare in pescheria da mio zio che ero un ragazzino perché non avevo voglia di andare a scuola. Mio padre, giustamente, mi aveva messo davanti a un bivio: o studi o impari un mestiere. È stata un'esperienza formativa che mi ha insegnato l'arte di arrangiarmi e mi ha fatto conoscere il sacrificio. Tante volte quando io mi svegliavo per andare a lavorare i miei amici rientravano a casa".

Il rapper di Salerno

disco di platino

che con il singolo "Caramello" ha raggiunto il successo e il, confida a "Verissimo" gli inizi difficili: "In quel periodo mi privavo di tutto ma tenevo sempre accesa in me la speranza. Non mi sono mai arreso continuando a credere nelle mie potenzialità. Il lavoro fisico in pescheria mi ha dato tanto e, a volte, quasi mi manca. Penso che questo mio successo non sia altro che la ricompensa di quello che ho seminato negli anni".