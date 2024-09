Italia 1 riapre il suo stage con Roberto Lipari: "Metto un punto comico anche ai temi più spinosi"

Ha il grande vantaggio di dare visibilità a costo zero. Chi nasce in Sicilia sa che è una terra lontana da tutto, farsi vedere in ambito artistico non era facile. Accendere una camera e farsi vedere dal mondo ha accorciato le distanze. Io venivo però dal palco e ho utilizzato il Web per farmi conoscere. Per chi nasce invece su TikTok dove il montaggio è fondamentale, poi andare su un palco è difficile. Secondo me poi le cose coesisteranno in settori separati, ora siamo ancora all'età della pietra di questo mondo dove tutto è un po' mescolato.